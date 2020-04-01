Коронавирус в Киевской области: 57 больных, более 220 подозрений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Киевской области на сегодняшнее утро зафиксировано 57 случаев заболевания COVID-19 и 223 подозрения на эту болезнь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.
"По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года официально подтверждено 57 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из них:
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- 19 - в Обуховском р-не, пгт Козин, селе Романков, городе Украинка (в том числе 2 ребенка);
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- 12 - в Киево-Святошинском р-не, городе Вишневое, городе Боярка, селе Лесники, селе Гатное, селе Дмитровка, селе Софиевская Борщаговка, селе Тарасовка;
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- 6 - в городе Борисполь;
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- 3 - в городе Белая Церковь;
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- 3 - в городе Бровары;
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- 2 - в городе Обухов;
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- 2 - в городе Ирпень;
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- 2 - в Васильковском р-не, село Рославичи;
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- 1 - в Бориспольском р-не, село Гнедин;
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- 1 - в пгт Ворзель;
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- 1 - в городе Гостомель;
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- 1 - в городе Буча;
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- 1 - в Белоцерковском р-не, село Фурсы;
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- 1 - в Броварском р-не, село Зазимье;
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- 1 - в Ставищенском р-не, пгт Ставище;
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- 1 - в Макаровском р-не, село Мостыще.
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Из них на стационарном лечении 20 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляции) 37. Выздоровели - 1. Умерло - 3.
По возрасту заболевших:
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- 1-10 лет - 3,5%;
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- 11-20 лет - 3,5%;
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- 21-30 лет - 8,8%;
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- 31-40 лет - 24,5%;
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- 41-50 лет - 35%;
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- 51-60 лет -19,2%;
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- 61-70 лет - 1,8%;
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- 70 лет - 3,5%.
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"Подозрение на заражение имеют 223 человека", - отмечается в сообщении.
Кроме того, установленно медицинское наблюдение за 567 контактными лицами.
Напомним, на утро 1 апреля в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 - летальные.