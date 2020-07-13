Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих паціентів у лікарнях падає

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19 березня, 18:42 • 100474 перегляди

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19 березня, 18:06 • 140010 перегляди

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КИЇВ. 13 липня. УНН. На Буковині 13 липня офіційно підтверджено ще 23 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 219 зразків. Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5184 особи“, — повідомив Осачук.

Він додав, що 72 буковинці сьогодні одужали від COVID-19.

“Кількість пацієнтів у лікарнях за останній місяць зменшилася. Якщо на початку червня через коронавірус у медичних закладах перебували понад 400 недужих, то нині їх близько 300. Цього результату ми досягли разом. Але важливо ще й закріпити його. Тому пам’ятайте про засоби захисту”, — додав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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