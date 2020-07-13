Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих паціентів у лікарнях падає

"Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5184 особи“, — повідомив Осачук.

Він додав, що 72 буковинці сьогодні одужали від COVID-19.

“Кількість пацієнтів у лікарнях за останній місяць зменшилася. Якщо на початку червня через коронавірус у медичних закладах перебували понад 400 недужих, то нині їх близько 300. Цього результату ми досягли разом. Але важливо ще й закріпити його. Тому пам’ятайте про засоби захисту”, — додав очільник облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 54 133 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 398 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.