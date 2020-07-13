Коронавирус на Буковине: количество инфицированных пациентов в больницах падает
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. На Буковине 13 июля официально подтверждено еще 23 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 219 образцов. Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5184 человека”, — сообщил Осачук.
Он добавил, что 72 буковинца сегодня выздоровели от COVID-19.
“Количество пациентов в больницах за последний месяц уменьшилась. Если в начале июня из-за коронавируса в медицинских учреждениях находилось более 400 больных, то сейчас их около 300. Этого результата мы достигли вместе. Но важно еще и закрепить его. Поэтому помните о средствах защиты”, — добавил глава облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 54133 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 1398 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.