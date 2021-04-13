Коронавірус буває навіть у свиней: лікар розповів, як не з'їсти болячку

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Він пояснив, що коронавірус має близько 20 видів і безліч штамів, а COVID-19 лише один з них.

"Коронавірус своїм зовнішнім виглядом схожий на водяну бомбу: це коло з відросточками. Ці відросточки як ключики входять в клітинні мембрани. Вірус віруси не породжує, він потрапляє в клітину, перебудовує її і так створюються віруси. І весь цей різновид назвали коронавірусами.

Цілком можливо, що є коронавірус, який, наприклад, адаптувався до свиней, може до певних порід свиней. Свині вони ж поділяються на види: є в'єтнамські, корейські, українські, а крім видів є ще породи свиней - дикі кабани - досить великий клас. І коронавірус може адаптуватися до якогось виду свиней і впливати на якісь певні органи у тварини", - розповів лікар.

Він також зазначив, що жоден коронавірус не переносить високу температуру і руйнується при термічній обробці. Куди небезпечніше контакт з сирим м'ясом.

"Якщо навіть м'ясо було заражене, але його термічно правильно обробили - для людини воно заразним не буде. Є певна термпература і час, коли вірус гине в м'ясі.

Тут головну увагу потрібно приділяти сирому м'ясу, щоб при контакті з сирим м'ясом у вас не було на руках порізів, щоб ви не порізалися, обробляючи це м'ясо, тому що в ньому теоретично, але це дуже мала ймовірність, може міститися коронавірус. Коронавіруси не переносять високу температуру і низьку теж, а м'ясо, як правило, зберігають при температурі +3 або -5, або взагалі в заморожуванні. Але в цілому потрібно брати конкретний штам і проводити його дослідження. Це усереднене значення", - зазначив лікар.

Доповнення

Канадські вчені виявили, що свині уразливі до нового типу коронавірусу. Особливості передачі вірусу ще в процесі вивчення, однак уже сьогодні вчені прогнозують загрозу для свинарства.