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Коронавирус бывает даже у свиней: врач рассказал, как не съесть болячку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Коронавирус - болезнь не только людей, но и животных. За время пандемии были случаи выявления коронавируса в замороженной свинине. Как не съесть вирус УНН рассказал врач ветеринарной медицины Андрей Быченко.

Детали

Он пояснил, что коронавирус имеет около 20 видов и множество штаммов, а COVID-19 только один из них.

"Коронавирус своим внешним видом похож на водяную бомбу: это круг с отросточками. Эти отросточки как ключики входят в клеточные мембраны. Вирус вирусы не порождает, он попадает в клетку, перестраивает ее и так создаются вирусы. И всю эту разновидность назвали коронавирусами.

Вполне возможно, что есть коронавирус, который, например, адаптировался к свиньям, может к определенным породам свиней. Свиньи они же делятся на виды: есть вьетнамские, корейские, украинские, а кроме видов есть еще породы свиней - дикие кабаны - достаточно большой класс. И коронавирус может адаптироваться к определенному виду свиней и влиять на какие-то определенные органы у животного", - рассказал врач.

Он также отметил, что ни один коронавирус не переносит высокую температуру и разрушается при термической обработке. Куда опаснее контакт с сырым мясом.

"Если даже мясо было заражено, но его термически правильно обработали - для человека оно заразным не будет. Есть определенная термпература и время, когда вирус погибает в мясе.

Здесь главное внимание нужно уделять сырому мясу, чтобы при контакте с сырым мясом у вас не было на руках порезов, чтобы вы не порезались, обрабатывая это мясо, потому что в нем теоретически, но это очень малая вероятность, может содержаться коронавирус. Коронавирусы не переносят высокую температуру и низкую тоже, а мясо, как правило, хранят при температуре +3 или -5, или вообще в замораживании. Но в целом нужно брать конкретный штамм и проводить его исследования. Это усредненное значение", - отметил врач.

Дополнение

Канадские ученые обнаружили, что свиньи уязвимы к новому типу коронавируса. Особенности передачи вируса еще в процессе изучения, однако уже сегодня ученые прогнозируют угрозу для свиноводства.

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