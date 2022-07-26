Коронавірус: Австрія має намір скасувати вимоги самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Уряд Австрії найближчим часом оголосить про відміну карантинних вимог для людей, інфікованих коронавірусом, повідомляє інформагентство країни APA, передає УНН.
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Міністр охорони здоров'я Австрії Йоханнес Раух та міністр праці Мартін Кохер планують офіційно представити на пресконференції свій «варіантний план лікування», повідомляє APA.
За новими правилами будь-хто, хто не почувається погано, може вийти з дому навіть після позитивного тесту, але все ж таки на них будуть поширюватися деякі обмеження.
До них відноситься вимога носити маску FFP2, якщо інфікована людина не знаходиться на вулиці та на відстані 2 метрів від інших людей. Крім того, їм буде заборонено відвідувати лікарні, будинки для людей похилого віку, установи для інвалідів та санаторії.
Додамо
Семиденна захворюваність в Австрії, яка становить близько 900 випадків на 100 000 мешканців на тиждень, вища, ніж у сусідній Німеччині. Нині у стаціонарах лікується значно більше пацієнтів, ніж улітку минулого року.