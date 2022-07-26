Коронавірус: Австрія має намір скасувати вимоги самоізоляції

Деталі

Міністр охорони здоров'я Австрії Йоханнес Раух та міністр праці Мартін Кохер планують офіційно представити на пресконференції свій «варіантний план лікування», повідомляє APA.

За новими правилами будь-хто, хто не почувається погано, може вийти з дому навіть після позитивного тесту, але все ж таки на них будуть поширюватися деякі обмеження.

До них відноситься вимога носити маску FFP2, якщо інфікована людина не знаходиться на вулиці та на відстані 2 метрів від інших людей. Крім того, їм буде заборонено відвідувати лікарні, будинки для людей похилого віку, установи для інвалідів та санаторії.

Додамо

Семиденна захворюваність в Австрії, яка становить близько 900 випадків на 100 000 мешканців на тиждень, вища, ніж у сусідній Німеччині. Нині у стаціонарах лікується значно більше пацієнтів, ніж улітку минулого року.