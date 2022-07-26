Коронавирус: Австрия намерена отменить требования самоизоляции

Детали

Министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух и министр труда Мартин Кохер планируют официально представить на пресс-конференции свой «вариантный план лечения», сообщает APA.

По новым правилам любой, кто не чувствует себя плохо, может выйти из дома даже после положительного теста, но все же на них будут распространяться некоторые ограничения.

К ним относится требование носить маску FFP2, если инфицированный человек не находится на улице и в 2 метрах от других людей. Кроме того, им будет запрещено посещать больницы, дома престарелых, учреждения для инвалидов и санатории.

Добавим

Семидневная заболеваемость в Австрии, которая составляет около 900 случаев на 100 000 жителей в неделю, выше, чем в соседней Германии. В настоящее время в стационарах лечится гораздо больше пациентов, чем летом прошлого года.