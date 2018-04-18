Королева Єлизавета приймала у Букінгемському палаці Джастіна Трюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Лондоні відбулась зустріч прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та королеви Єлизавети, передає УНН.
Як зазначено у Twitter канадського прем'єра, королева приймала Трюдо у Букінгемському палаці. Скільки тривала аудієнція та про що говорив Трюдо із королевою поки не повідомляють.
Проте, у повідомленні також зазначено, що прем'єр Канади мав ще одну зустріч на високому рівні, а саме - із прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей. Подробиці також не повідомляються.
Нагадаємо, Джастін Трюдо засудив "підлу" російську атаку в Британії.