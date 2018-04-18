Королева Елизавета принимала в Букингемском дворце Джастина Трюдо

Как указано в Twitter канадского премьера, королева принимала Трюдо в Букингемском дворце. Сколько длилась аудиенция и о чем говорил Трюдо с королевой пока не сообщается.

Однако, в сообщении также отмечается, что премьер Канады имел еще одну встречу на высоком уровне, а именно - с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Подробности также не сообщаются.

Напомним, Джастин Трюдо осудил "подлую" русскую атаку в Британии.