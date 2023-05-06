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Король Чарльз III увійшов до Вестмінстерського абатства для коронації

Король Чарльз III увійшов до Вестмінстерського абатства для коронації

Київ • УНН

 • 1133320 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Король Чарльз III увійшов до Вестмінстерського абатства на церемонію коронації, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Королівська пара пройшла будівлею Вестмінстерського абатства, зазначає BBC News.

Онук короля, принц Джордж, виконує роль почесного пажа разом із деякими онуками Камілли.

Король і королева-консорт зупунилися перед кріслами Chairs of Estate, вказує Sky News.

Ці крісла були виготовлені для королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа в 1953 році, їм зробили нову оббивку.

Тут королівські особи розпочнуть церемонію.

Служба починається з "визнання" (Recognition). Це момент, коли король по черзі представляється громаді в кожній із сторін світу по черзі. Він буде визнаний ними "безсумнівним королем". Громада відповідає: "Боже, бережи короля Чарльза".

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбудеться коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

The King prepares to take part in the procession into Westminster Abbey, along with the Prince and Princess of Wales

Prince George is taking part as Page of Honour#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/343tZ6Ji0U

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

"One wonders what must be going through his mind" - Sky's @KayBurley

King Charles arrives in Westminster Abbey.

Watch live https://t.co/PAiZ4D1jU3#coronation

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/djEJfLd02t

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

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