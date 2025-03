Король Чарльз III вошел в Вестминстерское аббатство для коронации

Детали

Королевская пара прошли по зданию Вестминстерского аббатства, отмечает BBC News.

Внук короля, принц Джордж, выполняет роль почетного пажа вместе с некоторыми внуками Камиллы.

Король и королева-консорт приклонились перед креслами Chairs of Estate, указывает Sky News.

Эти кресла были изготовлены для королевы Елизаветы II и принца Филиппа в 1953 году, им сделали новую обивку.

Здесь королевские особы начнут церемонию.

Служба начинается с "признания" (Recognition). Это момент, когда король поочередно представляется общине в каждой из сторон света по очереди. Он будет признан ими "несомненным королем". Община отвечает: "Боже, храни короля Чарльза".

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.

