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Король Чарльз III вошел в Вестминстерское аббатство для коронации

Король Чарльз III вошел в Вестминстерское аббатство для коронации

Киев • УНН

 • 1133316 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Король Чарльз III вошел в Вестминстерское аббатство на церемонию коронации, пишет УНН со ссылкой на The Guardian, передает УНН

Детали

Королевская пара прошли по зданию Вестминстерского аббатства, отмечает BBC News.

Внук короля, принц Джордж, выполняет роль почетного пажа вместе с некоторыми внуками Камиллы.

Король и королева-консорт приклонились перед креслами Chairs of Estate, указывает Sky News.

Эти кресла были изготовлены для королевы Елизаветы II и принца Филиппа в 1953 году, им сделали новую обивку.

Здесь королевские особы начнут церемонию.

Служба начинается с "признания" (Recognition). Это момент, когда король поочередно представляется общине в каждой из сторон света по очереди. Он будет признан ими "несомненным королем". Община отвечает: "Боже, храни короля Чарльза".

Дополнение

Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве состоится коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.

Король готовится принять участие в процессии в Вестминстерское аббатство вместе с принцем и принцессой Уэльской

Принц Джордж принимает участие в качестве Почетного пажа#coronationhttps://t.co/SvPyMdzcVq

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 и YouTube pic.twitter.com/343tZ6Ji0U

— Sky News (@SkyNews) 6 мая 2023 года

"One wonders what must be going through his mind" - Sky's @KayBurley

King Charles arrives in Westminster Abbey.

Watch live https://t.co/PAiZ4D1jU3#coronation

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/djEJfLd02t

— Sky News (@SkyNews) May 6, 2023

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