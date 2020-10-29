Корнієнко заявив, що у березні в кількох округах можуть відбутися довибори до парламенту

“В кінці березня будуть довибори по тих округах, де народні депутати пішли у місцеву владу. Це представник нашої партії — Андрійович по 87 округу і дуже можливо, майбутнім мером Херсона стане пан Колихаєв, який також є народним депутатом по 184 округу. Там можливо будуть довибори. Можливо, ще десь мажоритарники підуть в місцеву владу. У нас зараз два дні голосування — це в березні, людей вже готуємо попередньо морально, будуть довибори. Відповідно, будуть партійні з’їзди в січні, і ми там будемо приймати якісь кадрові рішення, пов’язані з результатами виборів також”, — розповів політик.

Раніше Корнієнко анонсував виключення членів партії “Слуга народу” після виборів.