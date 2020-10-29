Корнієнко анонсував виключення членів партії “Слуга народу” після виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Члени партії “Слуга народу” у різних осередках будуть приймати рішення про виключення з партії членів після висновків щодо результату проведення виборів. Про це в ефірі одного із телеканалів повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає УНН.
“Те, що ми будемо робити у партії, у нас буде партійний процес чесний”, — зазначив він.
Відповідаючи на питання, що це означає чи будуть виганяти когось, він додав: “Так”.
“Це будуть робити члени партії, які утворили цей осередок. Наприклад Дніпропетровський осередок збереться, зробить висновки, як провели облраду, як провели місто, як провели 60 громад, що зробити з головою осередку, які висновки, як далі рухатися”, — підсумував Корнієнко.
Нагадаємо, кандидати від партії “Слуга народу” виходять у другий тур мерських виборів у двох містах — Нікополі та Ужгороді.
Як раніше повідомлялося в УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.