Корнієнко анонсував виключення членів партії “Слуга народу” після виборів

“Те, що ми будемо робити у партії, у нас буде партійний процес чесний”, — зазначив він.

Відповідаючи на питання, що це означає чи будуть виганяти когось, він додав: “Так”.

“Це будуть робити члени партії, які утворили цей осередок. Наприклад Дніпропетровський осередок збереться, зробить висновки, як провели облраду, як провели місто, як провели 60 громад, що зробити з головою осередку, які висновки, як далі рухатися”, — підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, кандидати від партії “Слуга народу” виходять у другий тур мерських виборів у двох містах — Нікополі та Ужгороді.

Як раніше повідомлялося в УНН, чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня 2020 року. Явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.