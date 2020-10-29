Корниенко анонсировал исключение членов партии "Слуга народа" после выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Члены партии "Слуга народа" в разных ячейках будут принимать решение об исключении из партии членов после выводов относительно исхода проведения выборов. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНН.
“То, что мы будем делать в партии, у нас будет партийный процесс честный”, — отметил он.
Отвечая на вопрос, что это значит и будут ли кого-то выгонять, он добавил: “Да”.
“Это будут делать члены партии, которые образовали эту ячейку. Например Днепропетровский центр соберется, сделает выводы, как провели облсовет, как провели город, как провели 60 общин, что сделать с главой ячейки, какие выводы, как дальше двигаться”, — подытожил Корниенко.
Напомним, кандидаты от партии “Слуга народа” выходят во второй тур мэрских выборов в двух городах — Никополе и Ужгороде.
Как ранее сообщалось в УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020 года. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.