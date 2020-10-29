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Корниенко заявил, что в марте в нескольких округах могут состояться довыборы в парламент

Корниенко заявил, что в марте в нескольких округах могут состояться довыборы в парламент

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. В марте в 184-м и 87-м округах могут состояться довыборы в Верховную Раду Украины. Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает УНН.

“В конце марта будут довыборы по тем округам, где народные депутаты пошли в местную власть. Это представитель нашей партии — Андреевич по 87 округу и очень возможно, будущим мэром Херсона станет господин Колихаев, который также является народным депутатом по 184 округу. Там возможно будут довыборы. Возможно, еще где-то мажоритарщики пойдут в местную власть. У нас сейчас два дня голосования — это в марте, людей уже готовим предварительно морально, будут довыборы. Соответственно, будут партийные съезды в январе, и мы там будем принимать какие-то кадровые решения, связанные с результатами выборов тоже”, — рассказал политик.

Ранее Корниенко анонсировал исключение членов партии “Слуга народа” после выборов.

Напомним, кандидаты от партии “Слуга народа” выходят во второй тур мэрских выборов в двух городах — Никополе и Ужгороде.

Как ранее сообщалось в УНН, очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября 2020. Явка избирателей на очередных местных выборов 25 октября составила 36,88%.

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