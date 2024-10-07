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Корабель ВМС Нової Зеландії затонув біля берегів Самоа

Корабель ВМС Нової Зеландії затонув біля берегів Самоа

Київ • УНН

 • 18542 перегляди

Спеціалізоване судно Manawanui Королівського флоту Нової Зеландії сіло на мілину і затонуло біля острова Уполу. 75 членів екіпажу та пасажирів були евакуйовані, причини інциденту з'ясовуються.

5 жовтня в Тихому океані біля острова Уполу (держава Самоа) сіло на мілину і пізніше пішло під воду спеціалізоване водолазне і гідрографічне судно Manawanui Королівського флоту Нової Зеландії. Про це повідомили ВМС Нової Зеландії, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час гідрографічного дослідження на відстані однієї морської милі (1852 метри) від берега Manawanui сів на мілину з нез'ясованої поки причини, а вранці судно нахилилося і з нього пішов дим. За дві години Manawanui перекинувся й опинився під водою.

Іще до того, як судно потонуло, розпочали евакуацію 75 членів екіпажу і пасажирів. На допомогу прибули літаки P-8A Poseidon Королівських військово-повітряних сил Нової Зеландії, які знаходилися в тому районі судна, також було розгорнуто літак P-8A Poseidon Королівських військово-повітряних сил Нової Зеландії.

У релізі новозеландських військових указано, що це було третє розгортання Manawanui в 2024 році в південно-західній частині Тихого океану. Із Девонпорта (Нова Зеландія) судно вийшло 28 вересня і мало повернутися 1 листопада.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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