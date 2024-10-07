Корабель ВМС Нової Зеландії затонув біля берегів Самоа
Київ • УНН
Спеціалізоване судно Manawanui Королівського флоту Нової Зеландії сіло на мілину і затонуло біля острова Уполу. 75 членів екіпажу та пасажирів були евакуйовані, причини інциденту з'ясовуються.
5 жовтня в Тихому океані біля острова Уполу (держава Самоа) сіло на мілину і пізніше пішло під воду спеціалізоване водолазне і гідрографічне судно Manawanui Королівського флоту Нової Зеландії. Про це повідомили ВМС Нової Зеландії, пише УНН.
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Зазначається, що під час гідрографічного дослідження на відстані однієї морської милі (1852 метри) від берега Manawanui сів на мілину з нез'ясованої поки причини, а вранці судно нахилилося і з нього пішов дим. За дві години Manawanui перекинувся й опинився під водою.
Іще до того, як судно потонуло, розпочали евакуацію 75 членів екіпажу і пасажирів. На допомогу прибули літаки P-8A Poseidon Королівських військово-повітряних сил Нової Зеландії, які знаходилися в тому районі судна, також було розгорнуто літак P-8A Poseidon Королівських військово-повітряних сил Нової Зеландії.
У релізі новозеландських військових указано, що це було третє розгортання Manawanui в 2024 році в південно-західній частині Тихого океану. Із Девонпорта (Нова Зеландія) судно вийшло 28 вересня і мало повернутися 1 листопада.
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