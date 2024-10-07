Корабль ВМС Новой Зеландии затонул у берегов Самоа

5 октября в Тихом океане возле острова Уполу (государство Самоа) село на мель и позже ушло под воду специализированное водолазное и гидрографическое судно Manawanui Королевского флота Новой Зеландии. Об этом сообщили ВМС Новой Зеландии, пишет УНН.

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Отмечается, что во время гидрографического исследования на расстоянии одной морской мили (1852 метра) от берега Manawanui сел на мель по невыясненной пока причине, а утром судно наклонилось и из него пошел дым. Через два часа Manawanui перевернулся и оказался под водой.

Еще до того, как судно утонуло, начали эвакуацию 75 членов экипажа и пассажиров. На помощь прибыли самолеты P-8A Poseidon Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии, которые находились в том районе судна, также был развернут самолет P-8A Poseidon Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии.

В релизе новозеландских военных указано, что это было третье развертывание Manawanui в 2024 году в юго-западной части Тихого океана. Из Девонпорта (Новая Зеландия) судно вышло 28 сентября и должно было вернуться 1 ноября.

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