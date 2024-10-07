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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Корабль ВМС Новой Зеландии затонул у берегов Самоа

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7 октября 2024, 00:13  •  1376 просмотра

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Специализированное судно Manawanui Королевского флота Новой Зеландии село на мель и затонуло у острова Уполу. 75 членов экипажа и пассажиров были эвакуированы, причины инцидента выясняются.

5 октября в Тихом океане возле острова Уполу (государство Самоа) село на мель и позже ушло под воду специализированное водолазное и гидрографическое судно Manawanui Королевского флота Новой Зеландии. Об этом сообщили ВМС Новой Зеландии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время гидрографического исследования на расстоянии одной морской мили (1852 метра) от берега Manawanui сел на мель по невыясненной пока причине, а утром судно наклонилось и из него пошел дым. Через два часа Manawanui перевернулся и оказался под водой.

Еще до того, как судно утонуло, начали эвакуацию 75 членов экипажа и пассажиров. На помощь прибыли самолеты P-8A Poseidon Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии, которые находились в том районе судна, также был развернут самолет P-8A Poseidon Королевских военно-воздушных сил Новой Зеландии.

В релизе новозеландских военных указано, что это было третье развертывание Manawanui в 2024 году в юго-западной части Тихого океана. Из Девонпорта (Новая Зеландия) судно вышло 28 сентября и должно было вернуться 1 ноября.

Новая Зеландия утраивает въездной налог для туристов3 сентября 2024, 14:54 • 15907 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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