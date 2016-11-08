Координатор ОБСЄ завтра у Мінську прозвітує про відвідання тюрем на окупованих територіях Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Завтра, 9 листопада, у Мінську обговорюватимуть питання звільнення заручників з тюрем на окупованих територіях. Про це на свої сторінці у Facebook повідомила Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.
“9 листопада ми почуємо звіт координатора ОБСЄ Т.Фріша про його відвідання окупованих територій і тюрем, де утримують заручників. І будемо докладати всіх зусиль для звільнення хлопців”, — зазначила І.Геращенко.
Також вона дадала, що вже завтра до роботи групи доєднаються В.Медведчук і представники СБУ, які в першу чергу відповідають за питання звільнення заручників.
Раніше представник України у гуманітарній підгрупі контактної групи у Мінську Ірина Геращенко повдіомила, що звільнення заручників стане ключовою темою для гуманітарної групи в Мінську, яка працюватиме два дні, 8-9 листопада.