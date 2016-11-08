Координатор ОБСЕ завтра в Минске отчитается о посещении тюрем на оккупированных территориях Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Завтра, 9 ноября, в Минске обсудят вопросы освобождения заложников из тюрем на оккупированных территориях. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.
"9 ноября мы услышим отчет координатора ОБСЕ Т.Фриша о его посещение оккупированных территорий и тюрем, где удерживают заложников. И будем прилагать все усилия для освобождения ребят ", - отметила И. Геращенко.
Также она дадала, что уже завтра к работе группы присоединятся В.Медведчук и представители СБУ, что в первую очередь отвечают за вопросы освобождения заложников.
Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко сообщила, что освобождение заложников станет ключевой темой для гуманитарной группы в Минске, которая будет работать два дня, 8-9 ноября.