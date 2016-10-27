Контрольний пункт “Майорське” закрили через обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Контрольний пункт в’їзду-виїзду “Майорське” у зоні АТО тимчасово закритий через обстріли. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.
“Контрольні пункти в’їзду-виїзду працюють в штатному режимі, за винятком КПВВ „Майорське“. У зв’язку з обстрілами позицій українських військових терористами, на напрямку вищевказаного контрольного пункту, пропускні операції в „Майорському“ тимчасово не здійснюються”, — сказано у повідомленні.
Як зазначається, обстріл розпочався о 6:30, ще до початку пропускних операцій.