Контрольный пункт "Майорское" закрыли из-за обстрелов

"Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, за исключением КПВВ "Майорское". В связи с обстрелами позиций украинских военных террористами, на направлении вышеуказанного контрольного пункта, пропускные операции в "Майорском" временно не осуществляются", - сказано в сообщении.

Как отмечается, обстрел начался в 6:30, еще до начала пропускных операций.