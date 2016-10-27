Контрольный пункт "Майорское" закрыли из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в зоне АТО временно закрыт из-за обстрелов. Об этом сообщила УНН пресс-служба ГПСУ.
"Контрольные пункты въезда-выезда работают в штатном режиме, за исключением КПВВ "Майорское". В связи с обстрелами позиций украинских военных террористами, на направлении вышеуказанного контрольного пункта, пропускные операции в "Майорском" временно не осуществляются", - сказано в сообщении.
Как отмечается, обстрел начался в 6:30, еще до начала пропускных операций.