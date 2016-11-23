Контрабандиста прекурсорів засудили до трьох років ув'язнення на Рівненщині

Правоохоронці у лютому 2016 року в зоні митного контролю пункту пропуску “Устилуг” Володимир-Волинської митниці виявили в одній з посилок в автобусі міжнародного сполучення 11 тисяч 200 пігулок з вмістом псевдоефедрину.

Прекурсори вагою майже шість кілограмів були заховані в коробках з пральним порошком.

Організатора контрабандного каналу затримали під час одержання відправлення. Пігулки наркодилер придбав в одній з країн Східної Європи для переробки їх в метамфетамін і подальшого продажу.

Суд визнав наркоторговця винним у скоєнні злочинів передбачених ч.3 ст.305 і ч.3 ст.311 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.