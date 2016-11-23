Контрабандиста прекурсоров приговорили к трем годам заключения в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Ровенской области контрабандиста таблеток с содержанием псевдоэфедрина приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители в феврале 2016 года в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Устилуг" Владимир-Волынской таможни обнаружили в одной из посылок в автобусе международного сообщения 11 тысяч 200 таблеток с содержанием псевдоэфедрина.
Прекурсоры весом почти шесть килограммов были спрятаны в коробках со стиральным порошком.
Организатора контрабандного канала задержали во время получения отправления. Таблетки наркодилер приобрел в одной из стран Восточной Европы для переработки их в метамфетамин и последующей продажи.
Суд признал наркоторговца виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.305 и ч.3 ст.311 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.