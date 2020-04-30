Контакт на найвищому рівні сприятиме підписанню угоди між Україною та Британією - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У четвер відбулася телефонна розмова заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка з парламентським заступником державного секретаря у закордонних справах і справах Співдружності націй Великої Британії з питань Європейського сусідства та Америки, парламентським заступником державного секретаря у справах міжнародного розвитку Венді Мортон, під час якої сторони підняли тему переговорного процесу щодо двосторонньої угоди про партнерство і вільну торгівлю між країнами. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
"Контакт на найвищому рівні між Києвом і Лондоном сприятиме швидкому завершенню переговорів щодо двосторонньої угоди про партнерство і вільну торгівлю", - цитує Божка пресслужба.
Дипломати зазначили, що сторони висловили сподівання на найшвидше завершення підготовки до підписання угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Великою Британією, робота над якою, попри карантинні обмеження, триває дипломатичними каналами.
Повідомляється, що сторони переговорів також обмінялись останньою інформацією щодо епідеміологічної ситуації в Україні та Великій Британії, а також щодо кроків, спрямованих на консолідацію міжнародних зусиль із боротьби з коронавірусом та його наслідками.
У ході обговорення ситуації у східних областях та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Єгор Божок підкреслив на необхіднідності збереження санкційного тиску на Росію на тлі триваючої агресії проти нашої держави.
Український дипломат подякував британській стороні за послідовну підтримку України та практичну допомогу у критично важливих сферах.
Венді Мортон запевнила у налаштованості Сполученого Королівства і надалі підтримувати Україну, чому вона надалі приділятиме серйозну особисту увагу.
Єгор Божок запросив Венді Мортон відвідати Україну, щоб особисто переконатися у результатах вже реалізованих Великою Британією проектів з допомоги Україні, у т.ч. для відбудови постраждалих від російської агресії регіонів нашої держави, а також обговорення можливих нових ініціатив.
Як повідомлялося в УНН, раніше сьогодні Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.