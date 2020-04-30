Контакт на высшем уровне поспособствует подписанию соглашения между Украиной и Британией - МИД

"Контакт на высшем уровне между Киевом и Лондоном будет способствовать скорейшему завершению переговоров относительно двустороннего соглашения о партнерстве и свободной торговле", - цитирует Божко пресс-служба.

Дипломаты отметили, что стороны выразили надежду на скорейшее завершение подготовки к подписанию соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией, работа над которым, несмотря на карантин, продолжается по дипломатическим каналам.

Сообщается, что стороны переговоров также обменялись последней информацией по эпидемиологической ситуации в Украине и Великобритании, а также относительно шагов, направленных на консолидацию международных усилий по борьбе с коронавирусом и его последствиями.

В ходе обсуждения ситуации в восточных областях и на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым Егор Божок подчеркнул на необхиднидности сохранения санкционного давления на Россию на фоне продолжающейся агрессии против нашего государства.

Украинский дипломат поблагодарил британскую сторону за последовательную поддержку Украины и практическую помощь в критически важных сферах.

Венди Мортон заверила в настроенности Соединенного Королевства и в дальнейшем поддерживать Украину, чему она в дальнейшем будет уделять серьезное личное внимание.

Егор Божок пригласил Венди Мортон посетить Украину, чтобы лично убедиться в результатах уже реализованных Великобританией проектов помощи Украине, в т.ч. для восстановления пострадавших от российской агрессии регионов нашего государства, а также обсуждение возможных новых инициатив.

Как сообщалось в УНН, ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой.