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Конституційний суд розпочав розгляд скарги Савченко

Конституційний суд розпочав розгляд скарги Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Конституційний суд України розпочав розгляд подання заарештованого народного депутата Надії Савченко. Відповідна інформація оприлюднена на сайті КСУ, передає УНН.

“Велика палата Конституційного суду розглядає справу за конституційними скаргами Ковтун Марини Анатоліївни, Савченко Надії Вікторівни та Костоглодова Ігоря Дмитровича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п’ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України у формі письмового провадження”, — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що вказана стаття КПК містить загальні положення про запобіжні заходи, зокрема — тримання під вартою. Агентство з’ясовує, що саме оскаржують автори подання.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва продовжив ще на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Савченко до 23 грудня цього року.

Верховна Рада 22 березня позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт. Того ж дня слідчим ГСУ СБ України Савченко було затримано у ВР.

За даними ГПУ, їй повідомили про підозру у злочинах, передбачених ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України.

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