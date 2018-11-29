Конституционный суд начал рассмотрение жалобы Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления арестованного народного депутата Надежды Савченко. Соответствующая информация обнародована на сайте КСУ, передает УНН.
"Большая палата Конституционного суда рассматривает дело по конституционным жалобам Ковтун Марины Анатольевны, Савченко Надежды Викторовны и Костоглодова Игоря Дмитриевича относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положения части пятой статьи 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины в форме письменного производства", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что указанная статья УПК содержит общие положения о мерах, в том числе - содержание под стражей. Агентство выясняет, что именно оспаривают авторы представления.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева продлил еще на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 23 декабря этого года.
Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следователем ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.
По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.