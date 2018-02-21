Конституційний суд обрав голову
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Головою Конституційного Суду України обрано Станіслава Шевчука, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення суду.
21 лютого 2018 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України Головою Конституційного Суду України обрано Шевчука Станіслава Володимировича.
Шевчук С.В. призначений суддею Конституційного Суду України 13 березня 2014 року.
Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної Академії правових наук України. Був суддею Європейського суду з прав людини від України.