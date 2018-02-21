Конституционный суд избрал главу

21 февраля 2018 на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины главой Конституционного Суда Украины избран Шевчук Станислав Владимирови.

Шевчук назначен судьей Конституционного Суда Украины 13 марта 2014.

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины. Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Напомним, КСУ несколько раз переносил избрание главы.