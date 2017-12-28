Константинов у 2013 році вимагав документи про приєднаня Криму до України - Сенченко

“Наприкінці жовтня — початку листопада 2013 року пан Константинов, повернувшись після чергової поїздки до Москви, затребував від керівника правової служби Секретаріату Верховної Ради Криму, як він висловився, всі документи, які стосуються акту 54-го року. Мається на увазі рішення про передачу Крима із складу Російської Федерації до складу Української радянської соціалістичної республіки. Мені це відомо від співробітників Верховної Ради Криму”, — сказав Сенченко.

На мій погляд, продовжив він, це є ознакою того, що вже тоді йшла підготовча робота (до анексії Криму - ред).

“Сказати, що Янукович на тому етапі був співучасником анексії напевно невірно, але думати, що він, будучи Президентом України, який у тому числі відповідає за питання безпеки країни, що він не був поінформований про це... Відсутність реакції на такі речі як раз і говорить про те, що ступень впливу Російської Федерації на Януковича — і як на людину, і як на Президента країни, і як на Верховного головнокомандуючого, вже тоді у значній ступені була високою”, — зазначив Сенченко.

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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни.