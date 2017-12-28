Константинов у 2013 році вимагав документи про приєднаня Криму до України - Сенченко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Голова Верховної Ради АР Крим Володимир Константинов у 2013 році, повернувшись з Москви, вимагав від Секретаріату ВР АРК надати йому всі архівні документи, які стосуються акту 1954 року про передачу Криму до складу УРСР. Про це сьогодні на допиті в Оболонському суді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича, заявив народний депутат Андрій Сенченко, передає кореспондент УНН.
“Наприкінці жовтня — початку листопада 2013 року пан Константинов, повернувшись після чергової поїздки до Москви, затребував від керівника правової служби Секретаріату Верховної Ради Криму, як він висловився, всі документи, які стосуються акту 54-го року. Мається на увазі рішення про передачу Крима із складу Російської Федерації до складу Української радянської соціалістичної республіки. Мені це відомо від співробітників Верховної Ради Криму”, — сказав Сенченко.
На мій погляд, продовжив він, це є ознакою того, що вже тоді йшла підготовча робота (до анексії Криму - ред).
“Сказати, що Янукович на тому етапі був співучасником анексії напевно невірно, але думати, що він, будучи Президентом України, який у тому числі відповідає за питання безпеки країни, що він не був поінформований про це... Відсутність реакції на такі речі як раз і говорить про те, що ступень впливу Російської Федерації на Януковича — і як на людину, і як на Президента країни, і як на Верховного головнокомандуючого, вже тоді у значній ступені була високою”, — зазначив Сенченко.
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Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни.