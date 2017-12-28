Константинов в 2013 году требовал документы о присоединение Крыма к Украине - Сенченко

"В конце октября - начале ноября 2013 господин Константинов, вернувшись после очередной поездки в Москву, потребовал от руководителя правовой службы Секретариата Верховного Совета Крыма, как он выразился, все документы, касающиеся акта 54-го года. Имеется в виду решение о передаче Крыма из состава Российской Федерации в состав Украинской советской социалистической республики. Мне известно от сотрудников Верховного Совета Крыма", - сказал Сенченко.

На мой взгляд, продолжил он, это является признаком того, что уже тогда шла подготовительная работа (до аннексии Крыма - ред).

"Сказать, что Янукович на том этапе был соучастником аннексии наверное неверно, но думать, что он, будучи Президентом Украины, в том числе отвечает за вопросы безопасности страны, что он не был проинформирован об этом... Отсутствие реакции на такие вещи как раз и говорит о том, что степень влияния Российской Федерации на Януковича - и как на человека, и как на Президента страны, и как на Верховного главнокомандующего, уже тогда в значительной степени была высокой", - отметил Сенченко.

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Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведение агрессивной войны.