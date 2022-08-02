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Консервативний американський штат Канзас голосує за право на аборт

Консервативний американський штат Канзас голосує за право на аборт

Київ • УНН

 • 135614 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. У вівторок виборці штату Канзас на Середньому Заході США проголосують щодо абортів після того, як Верховний суд у червні скасував національне право на цю медичну процедуру. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Голосування вирішить, чи слід виключити право на переривання вагітності з конституції традиційно консервативного штату.

Але це також розглядається як перевірка прав на аборт по всій країні, оскільки законодавчі органи, в яких домінують республіканці, поспішають запровадити суворі заборони.

Явка була високою після того, як виборчі дільниці відкрилися о 7:00 ранку (12:00 за Грінвічем).

У Канзасі голосування зосереджено на ухвалі Верховного суду штату від 2019 року, яка гарантує доступ до аборту — нині до 22-тижневої стадії вагітності.

У відповідь на це законодавчий орган штату, в якому домінують республіканці, вніс поправку, відому як «Цініть їх обох», яка скасовує конституційне право — із метою повернути регулювання процедури законодавцям.

У протилежному таборі активісти розглядають кампанію як ледь замасковану спробу розчистити шлях для прямої заборони — законодавець одного штату вже вніс законопроект, який забороняє аборти без винятків у разі згвалтування, інцесту чи життя матері.

Активісти також скаржаться, що формулювання питання для голосування суперечить здоровому глузду і може спантеличити: голосування «за» поправки означає обмеження прав на аборт, тоді як люди, які хочуть зберегти ці права, повинні голосувати «проти».

Оклахома і Міссурі входять до числа штатів, в яких було прийнято майже повну заборону аборту, у той час як Середній Захід Індіани прийняв жорстку заборону на аборти.

Інші штати, включаючи Каліфорнію та Кентуккі, мають провести голосування у листопаді, одночасно з проміжними виборами до Конгресу, на яких як республіканці, так і демократи сподіваються використати їх для мобілізації своїх прихильників по всій країні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

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