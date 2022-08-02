Консервативный американский штат Канзас голосует за право на аборт
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Во вторник избиратели штата Канзас на Среднем Западе США проголосуют по поводу абортов после того, как Верховный суд в июне отменил национальное право на эту медицинскую процедуру. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Голосование решит, следует ли исключить право на прерывание беременности из конституции традиционно консервативного штата.
Но это также рассматривается как проверка прав на аборт по всей стране, поскольку законодательные органы, в которых доминируют республиканцы, спешат ввести строгие запреты.
Явка была высокой после того, как избирательные участки открылись в 7:00 утра (12:00 по Гринвичу).
В Канзасе голосование сосредоточено на определении Верховного суда штата от 2019 года, которое гарантирует доступ к аборту — в настоящее время до 22-недельной стадии беременности.
В ответ на это законодательный орган штата, в котором доминируют республиканцы, внес поправку, известную как «Цените их обоих», отменяющую конституционное право — с целью вернуть регулирование процедуры законодателям.
В противоположном лагере активисты рассматривают кампанию как едва замаскированную попытку расчистить путь прямого запрета — законодатель одного штата уже внес законопроект, запрещающий аборты без исключений в случае изнасилования, инцеста или жизни матери.
Активисты также жалуются, что формулировка вопроса для голосования противоречит здравому смыслу и может озадачить: голосование «за» поправки означает ограничение прав на аборт, тогда как люди, желающие сохранить эти права, должны голосовать «против».
Оклахома и Миссури входят в число штатов, в которых был принят почти полный запрет аборта, в то время как Средний Запад Индианы принял жесткий запрет на аборты.
Другие штаты, включая Калифорнию и Кентукки, должны провести голосование в ноябре, одновременно с промежуточными выборами в Конгресс, на которых как республиканцы, так и демократы надеются использовать их для мобилизации своих сторонников по всей стране.
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