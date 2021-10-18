Конфлікт ЄС та Польщі: Ярослав Качинський заявив, що Варшава не поступиться "ключовими для країни питаннями"

Деталі

“Ми не піддамося ніякому шантажу. Ми наполегливо боремося, і ми не поступимося в принципово важливих для держави і поляків питаннях. Хоча, звичайно, ми знаємо, що політика полягає в тому числі в умінні долати важкі ситуації, і шлях до цього не завжди легкий”, — сказав він.

“Ми захищаємо суверенітет Польщі, ми також захищаємо польські права в ЄС, тому що вони зараз нахабно, незаконно і всупереч договорам порушуються”, — додав Качинський.

Контекст

Конфлікт Польщі з Європейським союзом з питань компетенції європейських інститутів триває вже декілька років. Він почався з невдоволення Брюсселя з приводу проведеної Варшавою реформи польської судової системи. У грудні 2017 року Єврокомісія ініціювала щодо Польщі процедуру усунення порушень європейського права.

В кінці минулого року Рада ЄС та Європарламент домовилися вважати дотримання принципу верховенства права вирішальним критерієм при розподілі бюджетних витрат між членами спільноти. Йдеться про всі кошти бюджету ЄС, включаючи фонд відновлення країн Євросоюзу після пандемії коронавірусу. Польща і Угорщина, які регулярно зазнають критики Євросоюзу через розбіжності з Брюсселем в питаннях оцінки дотримання норм верховенства права, виступали проти.

7 жовтня Конституційний суд Польщі, розглянувши запит прем’єр-міністра Матеуша Моравєцкого, підтвердив невідповідність норми про домінування європейського права над положеннями конституції республіки. Це рішення викликало нову хвилю критики з боку Брюсселя і спровокувало розмови про можливість позбавлення Польщі коштів з європейських фондів.