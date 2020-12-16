Комусь доведеться потерпіти: Рябікін спростував свою відставку

"Мабуть, комусь дуже хочеться, щоб я швидше пішов... але доведеться потерпіти", – написав Рябікін.

Раніше ЗМІ повідомили, що Рябікін нібито написав заяву про відставку.

Нагадаємо, 18 листопада Павла Рябікіна було призначено новим очільником Державної митної служби України.

Додамо, що з 2017 року Павло Рябікін був гендиректором аеропорту "Бориспіль".