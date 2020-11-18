Уряд призначив нового голову Державної митної служби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Новим очільником Державної митної служби України призначено Павла Рябікіна. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, передає УНН.
“Рябікіна Павла Борисовича призначили головою Митної служби”, - зазначив нардеп.
Додамо, що з 2017 року Павло Рябікін був гендиректором аеропорту "Бориспіль".
Нагадаємо, що 28 жовтня уряд погодив призначення Рябікіна головою Держмитниці.