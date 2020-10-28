Уряд погодив призначення Рябікіна головою Держмитниці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на своєму засіданні погодив призначення голови Держмитниці Павла Рябікіна. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Рябікіна Павла Борисовича (гендиректора аеропорту "Бориспіль") погоджено на призначення головою митниці", - написав Гончаренко.
Нагадаємо, ще у квітні 2020 року Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Державної митної служби Максима Нефьодова.