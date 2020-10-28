Правительство согласовало назначение Рябикина главой Гостаможни
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Кабинет министров Украины на своем заседании согласовал назначение главы Гостаможни Павла Рябикина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Рябикина Павла Борисовича (гендиректора аэропорта "Борисполь") согласовано на назначение главой таможни", - написал Гончаренко.
Напомним, еще в апреле 2020 года Кабинет министров Украины уволил с должности главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.