Кому-то придется потерпеть: Рябикин опроверг свою отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Председатель Государственной таможенной службы Павел Рябикин опроверг заявление о своей отставке со словами, что кому-то этого бы очень хотелось. Об этом Рябикин сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Видимо, кому-то очень хочется, чтобы я быстрее ушел ... но придется потерпеть", - написал Рябикин.
Ранее СМИ сообщили, что Рябикин якобы написал заявление об отставке.
Напомним, 18 ноября Павла Рябикина было назначено новым главой Государственной таможенной службы Украины.
Добавим, что с 2017 года Павел Рябикин был гендиректором аэропорта "Борисполь".