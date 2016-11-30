Комунальники вивезли з Києва 180 тонн снігу

“Загалом за минулу ніч зі столичних районів вивезено 180 т снігу, на посипку доріг і пішохідних зон використано 2 265,4 т піскосоляної суміші. Наразі очисні роботи продовжуються”, — сказано в повідомленні.

Так, Київ від снігу прибирали 504 одиниці спеціалізованої техніки та 5 627 працівників. Всього прибрано 1 407,9 км столичних доріг, міжквартальних і внутрішньоквартальних проїздів; 6320,3 тис. кв. м прибудинкової території; 406,9 км внутрішньоквартальних проїздів. Водночас, у Києві прибрано 195,2 га доріжок у парках, скверах і на бульварах.