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Комунальники вивезли з Києва 180 тонн снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Уночі 30 листопада комунальники вивезли з Києва 180 тонн снігу. Наразі роботи з розчищення доріг продовжуються. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Комунальники вивезли з Києва 180 тонн снігу

“Загалом за минулу ніч зі столичних районів вивезено 180 т снігу, на посипку доріг і пішохідних зон використано 2 265,4 т піскосоляної суміші. Наразі очисні роботи продовжуються”, — сказано в повідомленні.

Так, Київ від снігу прибирали 504 одиниці спеціалізованої техніки та 5 627 працівників. Всього прибрано 1 407,9 км столичних доріг, міжквартальних і внутрішньоквартальних проїздів; 6320,3 тис. кв. м прибудинкової території; 406,9 км внутрішньоквартальних проїздів. Водночас, у Києві прибрано 195,2 га доріжок у парках, скверах і на бульварах.

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