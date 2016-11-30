Коммунальщики вывезли из Киева 180 тонн снега

"Всего за минувшую ночь из столичных районов вывезено 180 т снега, на посыпку дорог и пешеходных зон использовано 2 265,4 т солевой смеси. Работы по очистке продолжаются", - говорится в сообщении.

Так, Киев от снега убирали 504 единицы специализированной техники и 5627 работников. Всего убрано 1 407,9 км столичных дорог, межквартальных и внутриквартальных проездов; 6320,3 тыс. кв. м придомовой территории; 406,9 км внутриквартальных проездов. В то же время, в Киеве убрано 195,2 га дорожек в парках, скверах и бульварах.