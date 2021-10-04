Комунальники готові кинути в одеську землю 6 тис. тонн солі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Для боротьби з ожеледицею на одеських вулицях КП “Міські дороги” закупить 6300 тонн технічної солі. За це мерія Одеси готова заплатити 14, 2 млн грн. Тендер на закупівлю солі розміщений в системі електронних торгів Prozorro.
Конкурс по вибору постачальника солі відбудеться 7 грудня. Сіль буде зберігатися на складах підприємства на Промисловій, Михайла Боровського, 43-й лінії і Інглезі.
Зазначимо, що минулого тижня віцемер Дмитро Манірний заявляв, що комунальники нинішньою зимою не готові використовувати для боротьби з ожеледицею анонсовані раніше спеціальні реагенти. Замість цього продовжать застосовувати сіль і пісок, які забруднюють ґрунт.