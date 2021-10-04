Комунальники готові кинути в одеську землю 6 тис. тонн солі

Конкурс по вибору постачальника солі відбудеться 7 грудня. Сіль буде зберігатися на складах підприємства на Промисловій, Михайла Боровського, 43-й лінії і Інглезі.

Зазначимо, що минулого тижня віцемер Дмитро Манірний заявляв, що комунальники нинішньою зимою не готові використовувати для боротьби з ожеледицею анонсовані раніше спеціальні реагенти. Замість цього продовжать застосовувати сіль і пісок, які забруднюють ґрунт.