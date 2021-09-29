Одеська мерія продовжить труїти грунт сіллю і піском
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Одеська мерія не буде використовувати нинішньою зимою для прибирання льоду і снігу анонсовані раніше спеціальні реагенти. Замість цього комунальники міста будуть застосовувати сіль і пісок, що забруднюють грунт. Про це стало відомо за підсумками апаратної наради, передає УНН.
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Місто закупить 2 500 тонн солі та 22 500 тонн піску, заявила директор департаменту міського господарства Наталія Мостовських.
Раніше одеські комунальники заявляли про те, що будуть використовувати рідкі реагенти, так як піщано-сольова суміш займає багато часу і коштів для прибирання і забиває водовідводи.
Як повідомив заступник мера Дмитро Жеман, в нинішньому році структури мерії не встигли переобладнати транспорт КП “Міські дороги” під використання спеціальних реагентів — процес цей нібито дорогий. Разом з тим Жеман заявив, що на дороги постараються кидати поменше піску.
“Ми мінімізуємо використання піску. Центр міста і основні магістралі ми будемо обслуговувати сіллю, а вже з піском суміш буде як допоміжна”, - сказав манірно.
Заступник мера пообіцяв, що про реагенти можна буде говорити в наступному році.