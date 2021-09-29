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Одесская мэрия продолжит травить почву солью и песком

Одесская мэрия продолжит травить почву солью и песком

Киев  •  УНН

 • 9910 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Одесская мэрия не будет использовать нынешней зимой для уборки льда и снега анонсированные ранее специальные реагенты. Вместо этого коммунальщики города будут применять загрязняющие почву соль и песок. Об этом стало известно по итогам аппаратного совещания, передает УНН.

Детали

Город закупит 2 500 тонн соли и 22 500 тонн песка, заявила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.

Ранее одесские коммунальщики заявляли о том, что будут использовать жидкие реагенты, так как песчано-солевая смесь занимает много времени и средств для уборки и забивает водоотводы.

Как сообщил заместитель мэра Дмитрий Жеман, в нынешнем году структуры мэрии не успели переоборудовать транспорт КП «Городские дороги» под использование специальных реагентов – процесс этот якобы дорогостоящий. Вместе с тем Жеман заявил, что на дороги постараются бросать поменьше песка.

«Мы минимизируем использование песка. Центр города и основные магистрали мы будем обслуживать солью, а уже с песком смесь будет как вспомогательная», - сказал Жеман.

Заммэра пообещал, что о реагентах можно будет говорить в следующем году.

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