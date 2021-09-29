Одесская мэрия продолжит травить почву солью и песком
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Одесская мэрия не будет использовать нынешней зимой для уборки льда и снега анонсированные ранее специальные реагенты. Вместо этого коммунальщики города будут применять загрязняющие почву соль и песок. Об этом стало известно по итогам аппаратного совещания, передает УНН.
Детали
Город закупит 2 500 тонн соли и 22 500 тонн песка, заявила директор департамента городского хозяйства Наталья Мостовских.
Ранее одесские коммунальщики заявляли о том, что будут использовать жидкие реагенты, так как песчано-солевая смесь занимает много времени и средств для уборки и забивает водоотводы.
Как сообщил заместитель мэра Дмитрий Жеман, в нынешнем году структуры мэрии не успели переоборудовать транспорт КП «Городские дороги» под использование специальных реагентов – процесс этот якобы дорогостоящий. Вместе с тем Жеман заявил, что на дороги постараются бросать поменьше песка.
«Мы минимизируем использование песка. Центр города и основные магистрали мы будем обслуживать солью, а уже с песком смесь будет как вспомогательная», - сказал Жеман.
Заммэра пообещал, что о реагентах можно будет говорить в следующем году.