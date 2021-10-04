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17:42 • 104212 просмотра

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Коммунальщики готовы бросить в одесскую землю 6 тыс. тонн соли

Коммунальщики готовы бросить в одесскую землю 6 тыс. тонн соли

Киев  •  УНН

 • 10496 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Для борьбы с гололедом на одесских улицах КП “Городские дороги” закупит 6300 тонн технической соли. За это мэрия Одессы готова заплатить 14, 2 млн грн. Тендер на закупку соли размещен в системе электронных торгов Prozorro.

Конкурс по выбору поставщика соли состоится 7 декабря. Соль будет храниться на складах предприятия на Промышленной, Михаила Боровского, 43-й линии и Инглези.

Отметим, что на прошлой неделе вице-мэр Дмитрий Жеман заявлял, что коммунальщики нынешней зимой не готовы использовать для борьбы с гололедом анонсированные ранее специальные реагенты. Вместо этого продолжат применять загрязняющие почву соль и песок.

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