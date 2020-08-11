Компенсації аграріям за вітчизняну сільгосптехніку цього року перевищили 700 млн грн - Петрашко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Наразі держава за програмою компенсації вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва вже спрямувала 716 млн грн для майже 1,5 тис. аграріїв. Про це заявив під час відкриття виставки Agro 2020 міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає кореспондент УНН.
“Програма компенсації вартості СГТ та обладнання вітчизняного виробництва. На даний момент уже профінансовано 716 млн грн, це останні цифри. Залишок коштів є 284 млн грн”, - сказав Петрашко.
За його словами, перерозподіл коштів будуть розглядати у випадку, якщо така потреба буде.
“По кількості – 1 481 виробник отримав компенсацію, з них 765 фермерських господарств і 716 інших сільськогосподарських виробників. Кількість одиниць техніки, яка профінансована, це 13 719. Це хороші показники. Ми маємо намір продовжувати активно цю програму в наступному році”, - додав Петрашко.
Нагадаємо, як повідомляли в Мінекономіки, у 2020 році збережено державну підтримку АПК для подальшого стимулювання галузі та досягнення соціально-економічного ефекту. Зокрема, у бюджеті закладено видатки на суму у 4 млрд грн за ключовими напрямами: тваринництво, фермерство, садівництво, компенсація вартості с/г техніки та компенсація відсотків кредитів.