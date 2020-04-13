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Мінекономрозвитку затвердило держпідтримку аграріям: на що підуть гроші і в якому розмірі повернуться в економіку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У 2020 році збережено державну підтримку АПК для подальшого стимулювання галузі та досягнення соціально-економічного ефекту. Зокрема, у бюджеті закладено видатки на суму у 4 млрд грн за ключовими напрямами: тваринництво, фермерство, садівництво, компенсація вартості с/г техніки та компенсація відсотків кредитів. Таке рішення прийняте сьогодні, 13 квітня, на позачерговому засіданні Верховної Ради України, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За внесення відповідних змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” проголосувало 249 народних депутатів.

“За активної позиції Аграрного комітету ми повністю зберегли державну підтримку аграрної галузі. Основні програми орієнтовані на підтримку, в першу чергу, малих сільгоспвиробників та фермерів, розвиток локальних ринків збуту та відкриття нових експортних ринків. Ми очікуємо, що цьогорічна підтримка дозволять залучити близько 14,7 млрд грн інвестицій в економіку України та створити понад 85 тис. нових робочих місць”, — прокоментував міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він додав, що закладені внутрішні інвестиції у агросектор матимуть мультиплікативний ефект і позитивно вплинуть на розвиток суміжних галузей економіки.

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Так, на підтримку шляхом здешевлення кредитів закладено суму у розмірі 1,2 млрд грн. Це надасть доступ с/г виробникам до пільгових кредитів та зменшить їх вартість до 5%. Очікується, що сукупний обсяг залучених кредитних ресурсів становитиме 16,4 млрд грн.

На підтримку галузі тваринництва виділено 1 млрд грн. За результатами програми очікується введення в експлуатацію понад 100 тваринницьких ферм та комплексів, створення 1 700 додаткових робочих місць.

1 млрд грн залишився на компенсації по закупівлі техніки та обладнання вітчизняного виробництва Це збільшить обсяги реалізації вітчизняної техніки щонайменше на 15 % у 2020 році. Очікувані надходження податків і зборів у 2020 році від учасників програми та суміжних виробництв становитимуть близько 2 342,3 млн грн, з яких більше 550 млн грн — це податки на фонд оплати праці.

На програму розвитку фермерства та кооперативів заплановано спрямувати 400 млн грн. Підтримка за цим напрямом спрямована на збільшення кількості об’єктів місцевої переробки сільськогосподарської продукції, збільшенню рівня зайнятості сільського населення, підвищення рівня знань та вмінь сільського населення у провадженні сільськогосподарської діяльності.

На підтримку галузі садівництва, виноградарства та хмелярства — 400 млн грн. Очікується збільшення нових насаджень інтенсивного типу на площі понад 4,0 тис. га, збільшення продукції з високою доданою вартістю за рахунок будівництва об’єктів зі зберігання та переробки, нарощування експортного потенціалу, скорочення обсягів імпорту та створення нових робочих місць.

Зазначимо, що зберегти держпідтримку аграріям раніше закликали експерти. Вони пояснювали, що сфера АПК сьогодні є драйвером економіки України, і формує основну частину експорту країни. Також саме АПК дає економіці основну частину валютних надходжень та забезпечує кожну в країні людину продуктами щоденного харчування.

“Світ вже не буде колишнім, і ми повинні розуміти, що всі основні потреби країни повинні забезпечуватися внутрішніми силами. Сподіватися на іноземних партнерів, особливо, коли у них самих проблеми — це утопія. А для цього уряд має відтепер і на всі наступні періоди ставити інтереси і пріоритети національного бізнесу на перше місце”, — зазначає економіст Ігор Гарбарук.

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