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Минэкономразвития утвердило господдержку аграриям: на что пойдут деньги и в каком размере вернутся в экономику

Киев  •  УНН

 • 17045 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В 2020 году сохранено государственную поддержку АПК для дальнейшего стимулирования отрасли и достижения социально-экономического эффекта. В частности, в бюджете заложено расходы в сумме в 4 млрд грн по ключевым направлениям: животноводство, фермерство, садоводство, компенсация стоимости с/х техники и компенсация процентов кредитов. Такое решение принято сегодня, 13 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

За внесение соответствующих изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" проголосовали 249 народных депутатов.

"При активной позиции Аграрного комитета мы полностью сохранили государственную поддержку аграрной отрасли. Основные программы ориентированы на поддержку, в первую очередь, малых сельхозпроизводителей и фермеров, развитие локальных рынков сбыта и открытия новых экспортных рынков. Мы ожидаем, что нынешняя поддержка позволят привлечь около 14,7 млрд грн инвестиций в экономику Украины и создать более 85 тыс. новых рабочих мест", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Он добавил, что заложенные внутренние инвестиции в агросектор будут иметь мультипликативный эффект и положительно повлияют на развитие смежных отраслей экономики.

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Так, в поддержку путем удешевления кредитов заложена сумма в размере 1,2 млрд грн. Это предоставит доступ с/х производителям к льготным кредитам и уменьшит их стоимость до 5%. Ожидается, что совокупный объем привлеченных кредитных ресурсов составит 16,4 млрд грн.

В поддержку отрасли животноводства выделено 1 млрд грн. По результатам программы ожидается ввод в эксплуатацию более 100 животноводческих ферм и комплексов, создание 1700 дополнительных рабочих мест.

1 млрд грн остался на компенсации по закупке техники и оборудования отечественного производства. Это увеличит объемы реализации отечественной техники минимум на 15% в 2020 году. Ожидаемые поступления налогов и сборов в 2020 году от участников программы и смежных производств составят около 2 342,3 млн грн, из которых более 550 млн грн - это налоги на фонд оплаты труда.

На программу развития фермерства и кооперативов запланировано направить 400 млн грн. Поддержка по этому направлению направлена на увеличение количества объектов местной переработки сельскохозяйственной продукции, увеличению уровня занятости сельского населения, повышение уровня знаний и умений сельского населения в производстве сельскохозяйственной деятельности.

В поддержку отрасли садоводства, виноградарства и хмелеводства - 400 млн грн. Ожидается увеличение новых насаждений интенсивного типа на площади более 4,0 тыс. га, увеличение продукции с высокой добавленной стоимостью за счет строительства объектов по хранению и переработке, наращивание экспортного потенциала, сокращение объемов импорта и создания новых рабочих мест.

Отметим, что сохранить господдержку аграриям ранее призвали эксперты. Они объясняли, что сфера АПК сегодня является драйвером экономики Украины, и формирует основную часть экспорта страны. Также именно АПК дает экономике основную часть валютных поступлений и обеспечивает каждого в стране человека продуктами ежедневного питания.

"Мир уже не будет прежним, и мы должны понимать, что все основные потребности страны должны обеспечиваться внутренними силами. Надеяться на иностранных партнеров, особенно, когда у них самих проблемы - это утопия. А для этого правительство отныне и на все последующие периоды будет ставить интересы и приоритеты национального бизнеса на первое место", - отмечает экономист Игорь Гарбарук.

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