Компанія МХП увійшла в 50-ку найстійкіших компаній України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Підприємства МХП за сукупністю показників виявилися науспішнішими в період максимальної економічної турбулентності. Про це повідомляє бізнес-портал Mind, який спільно з системою аналітики відкритих даних Clarity Project провів відповідний ренкінг компаній. До його лідерів увійшли 2 найбільших рослинницьких підприємства МХП: ТОВ "НВФ "Урожай" зайняв позиції в першій десятці, а в 20-ку - ПрАТ "Зернопродукт МХП". До числа кращих потрапили й інші підприємства компанії, передає УНН.
Деталі
Для ренкінгу відбиралися українські агрокомпанії, які в період із початку повномасштабного вторгнення проявили себе високоефективно. Експерти дійшли висновку, що вертикально інтегровані холдинги, які спираються на власні ресурси та сировину, виявилися стійкішими за своїх колег, діяльність яких залежить від сторонніх контрагентів. Високі місця в рейтингу посіли ті, хто переробляв вироблене всередині країни – у вигляді кормів чи постачав ресурси для українського харчопрому.
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Компанія МХП увійшла до рейтингу топ-50 найкращих роботодавців України за версією журналу Forbes.
Рейтинг складався на основі опитування працівників компанії та експертної оцінки. Була низка факторів, які згрупували за декількома категоріями. Найвище МХП оцінили в категоріях “Внесок у Перемогу”, “Відчуття захисту” та “Можливості для розвитку”.
Довідка
МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.