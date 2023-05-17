Компания МХП вошла в 50-ку самых устойчивых компаний Украины

Детали

Для рэнкинга отбирались украинские агрокомпании, которые в период с начала полномасштабного вторжения проявили себя высокоэффективно. Эксперты пришли к выводу, что вертикально интегрированные холдинги, опирающиеся на собственные ресурсы и сырье, оказались устойчивее своих коллег, деятельность которых зависит от посторонних контрагентов. Высокие места в рейтинге заняли те, кто перерабатывал произведенное внутри страны – в виде кормов или поставлял ресурсы для украинского пищевопрома.

Раньше

Компания МХП вошла в рейтинг топ-50 лучших работодателей Украины по версии журнала Forbes.

Рейтинг составлялся на основе опроса сотрудников компании и экспертной оценки. Был ряд факторов, сгруппированных по нескольким категориям. Высоко МХП оценили в категориях "Вклад в Победу", "Ощущение защиты" и "Возможности для развития".

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (Наша Ряба). Основатель компании – Юрий Косюк.