Компания МХП вошла в 50-ку самых устойчивых компаний Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Предприятия МХП по совокупности показателей оказались более успешными в период максимальной экономической турбулентности. Об этом сообщает бизнес-портал Mind, который совместно с системой аналитики открытых данных Clarity Project провел соответствующий рэнкинг компаний. В его лидеры вошли 2 крупнейших растениеводческих предприятия МХП: ООО "НПФ "Урожай" занял позиции в первой десятке, а в 20-ку - ЧАО "Зернопродукт МХП". В число лучших попали и другие предприятия компании, передает УНН.
Детали
Для рэнкинга отбирались украинские агрокомпании, которые в период с начала полномасштабного вторжения проявили себя высокоэффективно. Эксперты пришли к выводу, что вертикально интегрированные холдинги, опирающиеся на собственные ресурсы и сырье, оказались устойчивее своих коллег, деятельность которых зависит от посторонних контрагентов. Высокие места в рейтинге заняли те, кто перерабатывал произведенное внутри страны – в виде кормов или поставлял ресурсы для украинского пищевопрома.
Раньше
Компания МХП вошла в рейтинг топ-50 лучших работодателей Украины по версии журнала Forbes.
Рейтинг составлялся на основе опроса сотрудников компании и экспертной оценки. Был ряд факторов, сгруппированных по нескольким категориям. Высоко МХП оценили в категориях "Вклад в Победу", "Ощущение защиты" и "Возможности для развития".
Справка
МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (Наша Ряба). Основатель компании – Юрий Косюк.